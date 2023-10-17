سياسة|مصر

شيخ الأزهر يطلق حملة لإغاثة غزة تحت شعار “جاهدوا بأموالكم وانصروا فلسطين”

فلسطين غزة طفل شهيد
استُشهد أكثر من 3 آلاف فلسطيني منهم نحو ألف طفل (رويترز)
17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202310:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، حملة “أغيثوا غزة” من أجل “دعم أهل قطاع غزة وفلسطين وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم”.

وقال بيان لمشيخة الأزهر “وجَّه شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات المصري بإطلاق حملة (أغيثوا غزة) تحت شعار (جاهدوا بأموالكم وانصروا فلسطين)”.

وأوضح البيان أن “بيت الزكاة فتح عبر برنامج الإغاثة التابع له باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا في قطاع غزة”.

ومنذ بداية المواجهات، أصدر شيخ الأزهر أكثر من بيان داعم لأهالي غزة، وشهد الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة وقفة احتجاجية حاشدة دعما لفلسطين.

وتأتي الحملة بينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، فضلا عن قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكانه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات