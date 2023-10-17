شيخ الأزهر يطلق حملة لإغاثة غزة تحت شعار “جاهدوا بأموالكم وانصروا فلسطين”

أطلق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، حملة “أغيثوا غزة” من أجل “دعم أهل قطاع غزة وفلسطين وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم”.

وقال بيان لمشيخة الأزهر “وجَّه شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات المصري بإطلاق حملة (أغيثوا غزة) تحت شعار (جاهدوا بأموالكم وانصروا فلسطين)”.

وأوضح البيان أن “بيت الزكاة فتح عبر برنامج الإغاثة التابع له باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا في قطاع غزة”.

١/١ وجَّه فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بإطلاق حملة «أغيثوا #غزَّة» تحت شعار «جاهدُوا بأموالكم وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين وتقديم المساعدات الإغاثيَّة العاجلة لهم. pic.twitter.com/Zha1WnnmG1 — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 17, 2023

ومنذ بداية المواجهات، أصدر شيخ الأزهر أكثر من بيان داعم لأهالي غزة، وشهد الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة وقفة احتجاجية حاشدة دعما لفلسطين.

وتأتي الحملة بينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، فضلا عن قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكانه.