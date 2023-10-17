طفل فلسطيني يرفض الخضوع للعلاج رغم إصابته للاطمئنان على شقيقه (فيديو)

وثق صحفي فلسطيني لحظات مؤثرة لطفل مصاب بشكل بالغ، رفض أن يتلقى العلاج قبل أن يطمئن على شقيقه الذي أصيب معه أيضا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة.

وظهر في الفيديو الذي نشره الصحفي هاني أبو رزق، اليوم الثلاثاء، أحد الشقيقين وهو يحاول الاطمئنان على أخيه رغم إصابته بشكل بليغ، متسائلا عن بقائه على قيد الحياة أم لا.

وبادر المسعفون إلى طمأنة الطفل قائلين “عايش عايش”، إلا أنه أصر على رؤيته رافضا الخضوع للعلاج قبل أن يراه بنفسه.

وتضمَّن الفيديو حوارا مؤثرا بينهما، إذ بدا الطفل الذي ظهر في الفيديو باكيا، وهو يقول له “احكِ بسم الله، احكِ يا رب”، ثم قبَّل أخاه قائلا “حبيبي” رغم إصابته.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفه على قطاع غزة مستهدفا المدنيين، ردا على عملية “طوفان الأقصى”، وخلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.