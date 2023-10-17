طوفان الأقصى.. إيران تتوقع “عملا استباقيا” من جبهة المقاومة في الساعات المقبلة

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، عن وزير الخارجية قوله إنه من الممكن توقع قيام جبهة المقاومة “بعمل استباقي” في الساعات المقبلة، مضيفا أنه لن يُسمح لإسرائيل باتخاذ أي إجراء في قطاع غزة دون مواجهة عواقب.

وأضاف الوزير حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي “قادة المقاومة لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة. كل الخيارات مطروحة، ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد شعب غزة”.

وعززت إسرائيل قواتها المتمركزة على حدودها الشمالية مع لبنان، بعد أيام من هجمات شنها حزب الله على المنطقة الحدودية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري “حزب الله حاول صرف جهودنا العملياتية من الجنوب (قطاع غزة) بشن العديد من الهجمات النيرانية أمس”.

وأضاف “هذا تم بتعليمات من إيران ودعم منها، مما يعرّض الدولة اللبنانية ومواطنيها للخطر”.

وتابع “إسرائيل سترد بحسم على أي هجوم على أراضيها، والجيش قادر على التعامل مع صراع على جبهتين أو أكثر”.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف لقطاع غزة مستهدفا تجمعات المدنيين، وخلّفت غاراته أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 10950 مصابا، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

وفي المقابل، خلّفت عمليات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ووقعت مناوشات في الأيام القليلة الماضية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، قُتل فيها عدد من الأشخاص، مما يؤجج المخاوف من تصعيد إقليمي محتمل.