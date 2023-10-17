عباس يلغي اجتماعه المقرر مع بايدن بعد المجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى الأردن وعاد إلى رام الله مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة، اليوم الثلاثاء، أدت إلى استشهاد المئات.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

ونقلت وكالة الأناضول عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قوله إن الرئيس عباس قرر العودة من عمان والدعوة لاجتماع للقيادة.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية وأوساط حزبية ونقابية استشهاد مئات الفلسطينيين في مجزرة مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وأعلن عباس الحداد وتنكيس الأعلام، وسط دعوات إلى الإضراب والخروج في مسيرات وسط المدن.