عزت الرشق للجزيرة مباشر: الحديث عن الأسرى الإسرائيليين سيكون بعد انتهاء الحرب (فيديو)

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس للجزيرة مباشر، الاثنين، إن “الحديث عن الأسرى الإسرائيليين سيكون في الوقت المناسب بعد انتهاء الحرب”.





وفيما يلي أهم تصريحات الرشق للجزيرة مباشر:

الحديث عن الأسرى الإسرائيليين سيكون في الوقت المناسب بعد انتهاء الحرب.

معركتنا ليست مرتبطة بدعم خارجي وواثقون في المقاومة الفلسطينية.

جيش العدو يصب غضبه وإرهابه على المدنيين ويبيد أحياء بأكملها.

المدنيون في غزة يعيشون مأساة إنسانية جراء الحصار الخانق وسياسة الأرض المحروقة ضد شعبنا.

تصريحات نتنياهو حول سحق حماس والانتصار في هذه الحرب أضغاث أحلام.

التهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا ويمكن للاحتلال أن يدخل غزة، لكن جنوده لن يخرجوا إلا قتلى أو مصابين.

نحن أصحاب الأرض وسننتصر في هذه المعركة.