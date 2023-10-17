غزة.. الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر الأوضاع على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي بدا خاليا من تجمعات حاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجي الجنسية على عكس الوضع في الأيام الماضية.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر غالية حمد إنها تواصلت مع إدارة معبر رفح فأكدت أنها لا تعرف ما إذا كان المعبر سيُفتَح لعبور المساعدات الإنسانية من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

وأضافت أن مسؤولي المعبر أكدوا أنه مدمر جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنه يحتاج إلى إصلاحات كثيرة تفوق قدرة الجانب الفلسطيني حاليا، للسماح بمرور الأفراد والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت المراسلة أن شاحنات المساعدات الإنسانية تتجمع منذ أيام على الجانب المصري من المعبر في انتظار اتفاق يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبمغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من الفلسطينيين.

وكان المعبر شريان حياة مهما لغزة قبل اندلاع القتال الأخير وأصبح الآن مدخلا حيويا للإمدادات التي يحتاج إليها القطاع بشدة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو 2808 مواطن وإصابة 10850 آخرين، على الأقل.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.

وفرض الاحتلال حصارا مطبقا على القطاع المحاصر أصلا منذ 17 عاما، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يضع الخدمات الطبية وإمدادات المياه على حافة الانهيار، في حين ينفد الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، وينزح مئات الآلاف من السكان.