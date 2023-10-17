قتيلان من السويد بإطلاق نار وسط بروكسل

أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية، الاثنين، بأن شخصين يحملان الجنسية السويدية قُتلا بالرصاص في بروكسل.

وأكد متحدث باسم الشرطة مقتل شخصين في حادث إطلاق نار قرب وسط العاصمة البلجيكية، ورفض متحدث باسم الادعاء العام في بروكسل، الذي يتعامل مع القضية، تقديم أي تفاصيل تتعلق بالضحايا أو أي دافع محتمل.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع الصحيفة رجلا يرتدي سترة برتقالية على دراجة نارية عند تقاطع طرق ومعه بندقية، حيث أطلق رصاصتين أولا، ثم ثلاث رصاصات أخرى. بعد ذلك ركض إلى داخل مبنى وأطلق رصاصتين أخريين وغادر. وأخذ بضع خطوات إلى الوراء وأطلق النار مرة أخرى.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

وندّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بالـ”هجوم المروّع”.

وجاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة إكس “لقد قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي على أثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل”.

وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.