كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي أيمن نوفل في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استشهاد عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء منطقة وسط غزة أيمن نوفل.

وقالت “القسام” في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء “نزف القائد القسامي أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، الذي ارتقى (استُشهد) إثر قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وشيّع العشرات من الفلسطينيين جثمان القيادي أيمن نوفل عقب استشهاده إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.





وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة “حماس” استشهاد اللواء فؤاد أبو بطيحان، رئيس هيئة المعابر والحدود في القطاع، إثر غارة إسرائيلية على منزله.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي إن اللواء أبو بطيحان (55 عاما) قُتل مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله بشكل مباشر.

ومع دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الحادي عشر، يكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على قطاع غزة مستهدفا تجمعات المدنيين، حيث خلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.