ماكرون يعلق على ظهور أسيرة إسرائيلية فرنسية في غزة

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، يحوي مقطعا مصورا لإحدى الأسيرات في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأسيرة ميا شيم التي ظهرت في الفيديو هي فرنسية إسرائيلية.

وندد ماكرون بظهور الأسيرة في الفيديو وقال إنه “مشين ومعيب”.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون “يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها”، مضيفا أن “فرنسا على أهبة الاستعداد وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس”.

وظهرت الشابة ميا شيم (21 عاما) في المقطع المصور تتحدث باللغة العبرية، وهي مستيقظة ومستلقية تتلقى علاجا في ذراعها. وحسب التعليق المرافق للمقطع، أُسرت ميا في اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها القسام وفصائل المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة “بين 200 و250 أسيرا أو يزيد على ذلك”.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب متلفز “لدى القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى (فصائل بغزة) أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم”.

وأشار إلى أن “22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة”، موضحا أن “آخر من قُتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز (26 عاما) من سكان تل أبيب”.