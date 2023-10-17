قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن “هناك أكواما من اللحم” في مستشفى المعمداني بعد قصفه، الثلاثاء، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البرش في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر “المشاهد يندى لها جبين البشرية”.





وفي ما يلي أهم تصريحات البرش: