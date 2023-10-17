المدير العام للصحة في غزة: هناك أكوام من اللحم البشري في مستشفى المعمداني (فيديو)
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202310:34 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن “هناك أكواما من اللحم” في مستشفى المعمداني بعد قصفه، الثلاثاء، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البرش في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر “المشاهد يندى لها جبين البشرية”.
وفي ما يلي أهم تصريحات البرش:
- هذه هي المرة الأولى في تاريخ فلسطين التي يستهدف فيها الاحتلال مستشفى بشكل مباشر.
- القصف الإسرائيلي استهدف منتصف المستشفى الأهلي المعمداني وهو ما يؤكد تعمد القصف.
- سنضطر إلى عمل مقبرة جماعية جديدة لدفن جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني.
- ليس بمقدور مستشفى الشفاء التعامل مع الأعداد الكبيرة للشهداء والإصابات التي تصل تباعا.
- الوقود نفد في مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى بقطاع غزة.
- هناك 13 مستشفى في غزة، خرج منها 7 بسبب القصف أو نقص الوقود.
المصدر : الجزيرة مباشر