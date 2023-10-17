قيادي بحماس للجزيرة مباشر: الاحتلال سيدفع أثمانا باهظة إذا فكر في الحرب البرية على غزة (فيديو)
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202302:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، إن الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل منذ 11 يوما وسط مجازر لا تتوقف بحق سكان القطاع المحاصر.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة في مداخلة مع الجزيرة مباشر أن المئات من سكان غزة يسقطون يوميا جراء “العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال”.
أبرز تصريحات عزت الرشق:
- إذا فكر الاحتلال في الحرب البرية على القطاع سيدفع أثمانا باهظة من القتلى والجرحى.
- هناك أكثر من 1200 إنسان تحت الأنقاض لم يستطع الدفاع المدني انتشالهم.
- ما يقوله الاحتلال إنه يستهدف كتائب القسام والمقاومة كاذب.
- الاحتلال يشن غارات على أهداف مدنية ومنازل المواطنين الأبرياء والمنشآت الطبية دون تحذير.
- الاحتلال يشن حرب إبادة على قطاع غزة ومحرقة حقيقية بحق المدنيين.
- الاحتلال ينتهك القانون الدولي من خلال القصف المستمر للمدنيين في قطاع غزة.
- حماس تعامل الأسرى لديها معاملة طيبة كما يدعو ديننا الإسلامي.
- حرب التجويع التي يقوم بها الاحتلال ضد سكان القطاع لن تفلح في كسر إرادة شعبنا.
- على الموقف العربي الرسمي بذل مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف العدوان على غزة.
- نثمن الموقف الروسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ومشروع القرار الذي قدمته موسكو لمجلس الأمن.
المصدر : الجزيرة مباشر