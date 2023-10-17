قيادي بحماس للجزيرة مباشر: الاحتلال سيدفع أثمانا باهظة إذا فكر في الحرب البرية على غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، إن الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل منذ 11 يوما وسط مجازر لا تتوقف بحق سكان القطاع المحاصر.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة في مداخلة عبر الجزيرة مباشر أن المئات يوميا من سكان غزة يسقطون جراء “العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال”.

أبرز تصريحات عزت الرشق: