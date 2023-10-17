مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن نكون وحدنا.. القوات الأمريكية موجودة هنا وجاهزة

توقع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن “تتدخل” الولايات المتحدة إذا تصاعدت الحرب في غزة.

وأشار تساحي هانغبي في مؤتمر صحفي إلى مواقف التعبير عن الدعم من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تضمنت انتشار البحرية الأمريكية في البحر المتوسط، وتحذير حزب الله اللبناني وإيران من التدخل في القتال.

وقال هانغبي “هذا يوضح لأعدائنا أنهم بمجرد أن يتخيلوا المشاركة في الهجوم على مواطني إسرائيل، فسيكون هناك تدخل أمريكي”.

وأضاف “إسرائيل لن تكون وحدها. القوة الأمريكية موجودة هنا وجاهزة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول قائدها الجنرال مايكل إريك كوريلا إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنها وضعت نحو 2000 من أفراد الجيش الأمريكي في حالة استعداد قصوى نظرا “للبيئة الأمنية المتطورة في الشرق الأوسط”، لكن لم يُتخذ قرار بعد بنشرهم.

وقال مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت إعداد القوات لتكون جاهزة للنشر في غضون 24 ساعة من صدور إخطار بذلك بدلا من المدة المعتادة وهي 96 ساعة.

ونشرت واشنطن حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” والمجموعة القتالية المصاحبة لها في شرق البحر المتوسط، وسترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وهي خطوات تقول إدارة الرئيس بايدن إنها تهدف إلى الردع وليس الاستفزاز.