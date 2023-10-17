مستشفى الشفاء بغزة: عشرات الأطفال في الحضانات سيموتون خلال دقائق في حال انقطاع الكهرباء (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر الأوضاع الصحية في قسم الحضانات في مستشفى الشفاء بغزة حيث يواجه عشرات الأطفال خطر الموت بسبب مخاوف انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

وقال رئيس قسم الحضانة في مجمع الشفاء ناصر بلبل، للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إنه في حال انقطاع التيار الكهربائي “لا نستطيع إنقاذ أي طفل” وسيموت جميع الأطفال البالغ عددهم 65 طفلًا خلال دقائق من انقطاع الكهرباء.

وأكد ناصر أنه لا توجد أي خيارات أمامهم لإنقاذ الأطفال في حال وقوع “الكارثة”، يعني انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المجمع وقطاع غزة بشكل عام يعاني بالفعل من نقص في الأجهزة والأسرة والمستلزمات الطبية، خاصة المخصصة للأطفال حديثي الولادة، بينا جاء القصف الإسرائيلي “ليضاعف من معاناتنا”.

بدورها حذرت وزارة الصحة في غزة، صباح الثلاثاء، من احتمال تعرض أكثر من 100 طفل بحضّانات مستشفيات غزة لخطر الموت في أي لحظة في حال انقطاع التيار الكهربائي.

ومع دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الحادي عشر، يكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على قطاع غزة مستهدفا تجمعات المدنيين، حيث خلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.