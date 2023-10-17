ملك الأردن: خطر توسع حرب غزة حقيقي والعواقب وخيمة (فيديو)

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، من خطر توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتًا إلى أن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الجميع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالعاصمة برلين، في إطار جولة أوربية يقوم بها العاهل الأردني.

وقال الملك عبد الله: نجتمع اليوم في أوقات صعبة للغاية، لقد فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء من فلسطينيين وإسرائيليين.

وأضاف: على الجميع الوقوف مع ضحايا العنف بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم.

وقال: ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا.

وأردف: المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار.

وتابع ملك الأردن قائلا: خطر توسع الحرب حقيقي وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع. واعتبر أن الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية وليست أمنية فقط.

وتأتي زيارة الملك لبرلين في ثالث محطات جولة أوربية بدأها السبت، تشمل أيضا فرنسا؛ بهدف حشد موقف دولي، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الحادي عشر تكثف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لغزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق؛ مما أسفر حتى مساء الاثنين، عن استشهاد 2778 مواطنا وإصابة 9938 آخرين، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.