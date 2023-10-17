نصف مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم منذ بدء طوفان الأقصى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام الأجنبي يوناتان كونريكوس، قوله إن النصف مليون نازح هم السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة الجنوبية القريبة من قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 20 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان.

تغطية صحفية: "هروب المستوطنين في مدينة حيفا المحتلة بعد قصفها بصواريخ من غزة". pic.twitter.com/3loaS3fSAF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2023

وقال رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن نصف غرف الفنادق الإسرائيلية تستخدم لإيواء العائلات التي تم إجلاؤها من المجتمعات القريبة من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الرئيسة التنفيذية للجمعية، يائيل دانييل، قولها إن لدى إسرائيل 56 ألف غرفة فندقية، ويتم توفير 28 ألف غرفة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم مع قيام الدولة بدفع الفاتورة.

وأبلغت لجنة برلمانية تناقش تعويضات السكان المتضررين من الحرب أنه من المتوقع وصول 27 ألف شخص إضافي من البلدات الحدودية القريبة من لبنان.​​​​​​​