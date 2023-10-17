“أعطوا الغطاء للعدو”.. هنية يحمّل واشنطن مسؤولية قصف مستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الولايات المتحدة المسؤولية عن قصف جيش الاحتلال المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في غزة، الذي خلّف مئات الشهداء والجرحى.

وقال هنية في كلمة متلفزة، الثلاثاء “القصف الإسرائيلي مجزرة تؤكد وحشية هذا العدو، وحجم الهزيمة المدوية التي مُني بها أمام المقاومة”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن أكثر من 500 استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.





وأضاف هنية “هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين، هذه هي سجيتهم وهذه هي صفاتهم، أن يرتكبوا المذابح والمجازر”.

وتابع “الاحتلال لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع، لقد تجرأوا على حرمات الله وحدوده في الأرض والمقدسات، وفي الشعب الفلسطيني والأمة”.

وقال هنية “هذه المجزرة يتحمل مسؤوليتها هذا العدو الذي ضرب مستشفى ومسجدا وكنيسة في ذات المكان، ويتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو كي يرتكب هذه المجازر”.

سقوط 500 شـ ـهـ ـيد ومئات الجرحى في قـ ـصـ ـف إسرائيلي استـ ـهـ ـدف المستشفى الأهلي المعمداني في #غزة #غزة_تحت_القصف #مستشفي_المعمداني pic.twitter.com/WDyZ0cnrGX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

ولفت هنية إلى أن “هذه الإبادة الجماعية يتحمل مسؤوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن، ورفضوا إدانة هذا الاحتلال”.

وأشار إلى أن “المقاومة مستمرة متواصلة، ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال”.

ودعا هنية “الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في الضفة للخروج في كل المدن وفي كل الشوارع في وجه المحتل وفي وجه المستوطنين”، كما دعا جميع العرب والمسلمين إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل.

كما طالب “العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة صريحة واضحة لهذه المجزرة البشعة”.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.