وزير الخارجية التركي: لا يمكن قبول التحايل الإسرائيلي القائم على الأكاذيب (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل تنسيق جهودها مع مصر من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا متواصلا منذ 11 يوما.

وأضاف فيدان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة “قد تتسبب في اندلاع حروب أكبر، وقد ينتج عنها أيضا سلام تاريخي”.

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي: