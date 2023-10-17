وزير الخارجية التركي: لا يمكن قبول التحايل الإسرائيلي القائم على الأكاذيب (فيديو)
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202303:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل تنسيق جهودها مع مصر من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا متواصلا منذ 11 يوما.
وأضاف فيدان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة “قد تتسبب في اندلاع حروب أكبر، وقد ينتج عنها أيضا سلام تاريخي”.
أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي:
- حرب غزة قد تفرز صراعا أكبر أو سلاما تاريخيا.
- تحتلون أرض شخص وتصادرون منزله وتطردونه وتحضرون شخصًا آخر تضعونه مكانه وتطلقون عليه اسم “مستوطن”، هذا اسمه سرقة.
- حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
- تركيا دولة قوية وذات خبرة ولها ماض تاريخي، فنأمل الالتفات إلى تحذيراتنا.
- نرى أنّ القوى المهيمنة بقوة إعلامها أنست العالم منذ فترة طويلة طبيعة المشكلة بين إسرائيل وفلسطين وحان وقت وضع حد لذلك.
- لا يمكن قبول التحايل الإسرائيلي القائم على الأكاذيب وتجاهل الحقوق الفلسطينية.
- أولوياتنا حاليا وقف التصعيد في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
- الاتصالات متواصلة مع السلطات المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- نعمل من أجل عدم تمدد الحرب إلى البلدان الأخرى وعلى رأسها لبنان.
- وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيجتمعون غدا في جدة من أجل بحث التصعيد الإسرائيلي في غزة.
- يجب طرح حلول أكثر فعالية للقضية الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة مباشر