“يلا فتّح”.. فلسطينية من رفح تودع ابنها الشهيد بالتكبير وتقبيل قدمه (فيديو)

في مشهد مفجع، ودّعت المسنّة الفلسطينية بسمة حجازي، ابنها عادل بعد استهداف منزلهم في الشابورة وسط مدينة رفح الحدودية بجنوب القطاع المحاصر.

وتجمّع أشخاص من أسرة الشهيد عادل حجازي حول ابنهم باكين بحرقة، في مشهد أصبح تجسيدا لواقع الحال المأساوي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة جراء القصف العشوائي المتواصل على القطاع منذ 11 يومًا.

يا قلبي يا حبيبي، يا راس قلبي من جوه ياما

وظهرت الأم في مقطع مؤثر وهي تقبّل قدمي ابنها الشهيد ورأسه ووجهه، وتقول “يا قلبي يا حبيبي، يا راس قلبي من جوه ياما”، وأصوات الآهات والبكاء تعلو من حولها.

وردد الحاضرون “لا إله إلا الله”، في حين أخذت الأم تكبّر عند أذن ابنها الشهيد وتكرر نطق الشهادتين وكأنها تترجاه أن يصحو قائلة “يلا فتّح، فتّح” في مشهد موجع.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر، يكثّف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة مستهدفًا تجمعات المدنيين، وقد خلّفت ضرباته منذ السابع من الشهر الجاري 2808 شهداء و10850 مصابًا، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.