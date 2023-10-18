أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وتسمح لبعض موظفي سفارتها بالمغادرة

سمحت الولايات المتحدة بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت، في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان بسبب معركة طوفان الأقصى.

وفي الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان.

وطلبت وزارة الخارجية، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، من الأمريكيين “الامتناع عن السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التكهن به، والمرتبط بإطلاق صواريخ وقذائف مدفعية بين إسرائيل وحزب الله أو فصائل مسلحة أخرى”.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 3200، وجرح أكثر من 11 ألفا.

وفي الأيام الأخيرة، سُجلت سلسلة من الحوادث عند طول حدود جنوبي لبنان، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقد دعا حزب الله إلى إحياء “يوم غضب” اليوم الأربعاء، للتنديد بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وجاءت دعوة حزب الله بينما تجمَّع مئات المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في عوكر بالضاحية الشمالية للعاصمة بيروت، وهتفوا “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”.

كما تجمَّع مئات المحتجين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، ورفعوا أعلام حزب الله، ورشقوا المبنى بالحجارة.

واندلعت احتجاجات غاضبة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بمدينتي صيدا وصور في جنوبي لبنان، حيث دعت الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات حاشدة الأربعاء للتنديد بقصف المستشفيات.

وحثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقف عدد من شركات الطيران الغربية رحلاتها.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان “التفكير فيما إذا كانوا بحاجة إلى البقاء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، أن يغادروا بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة”.

وأصدرت كندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا تحذيرات من السفر أيضا.

ومنذ بداية معركة طوفان الأقصى، أدت الاشتباكات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى سقوط نحو 20 قتيلا على الجانب اللبناني، من بينهم صحفي من وكالة رويترز للأنباء، وفي الجانب الإسرائيلي قُتل 3 أشخاص على الأقل.