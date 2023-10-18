سياسة|قطاع غزة

إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد وإصابة 500 في غارة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد وإصابة 500 بقصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
18/10/2023-|آخر تحديث: 18/10/202301:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدانت دول عديدة لا سيما العربية قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 500 فلسطيني.

وأدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم على المستشفى في غزة، ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.

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من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تعليقا على قصف المستشفى “ثمة عدد كبير جدا من القتلى، إنه يُظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك”.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المجزرة بأنها “أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق”، وقال للصحفيين “من غير المقبول قصف مستشفى”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة “قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية”، وأضاف “أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة”.

وأدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة، الهجوم على المستشفى الأهلي، ودعا إلى حماية المدنيين والطواقم الطبية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن ارتكاب “مجزرة إبادة جماعية” بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بشدة القصف الإسرائيلي للمستشفى، وتساءل في تغريدة “أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟”، وأضاف “آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا”.

من جهتها، أدانت مصر “بأشد العبارات” الغارة الجوية الإسرائيلية، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية “تعتبر مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة”.

بدورها، أدانت قطر واستنكرت بأشد العبارات قصف المستشفى، وقال بيان لوزارة الخارجية “توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات “الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى الأهلي المعمداني في غزة”، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها “ترفض بشكل قاطع الاعتداء الوحشي الذي يُعَد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وأدانت الخارجية الأردنية استهداف المستشفى، وقالت “ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني”، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور “الخطير”.

كما دعا الأردن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورًا.

المصدر : الجزيرة مباشر