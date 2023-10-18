احتجاجا على موقف الأمم المتحدة.. لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة

قرر الفنان التونسي لطفي بوشناق، تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة، احتجاجًا على ما رآه “صمت رهيب” من المنظمة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن بوشناق، الأربعاء، تخليه عن المنصب عبر منشور على “فيسبوك” بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية.

وجاء في المنشور “يعلن الفنان لطفي بوشناق عن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وذلك احتجاجًا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين”.

ولليوم الـ12 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من دعوات أممية وحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لفتح ممرات إنسانية إلا أن حصارًا إسرائيليًا مطبقًا، يحول دون دخول الأدوية والمواد الإغاثية والوقود وفي ظل شحّ بالمياه، وارتفاع عدد القتلى والجرحى.