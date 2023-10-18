اكتظوا في الطرقات.. الجزيرة مباشر ترصد تكدس الجرحى بمستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

تكدس الجرحى في مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، نتيجة تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على القطاع لليوم الـ12 على التوالي.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر اكتظاظ أزقة المستشفى بالمصابين، بالإضافة لوفود العشرات في سيارات إسعاف نقلتهم من مناطق قصفها الاحتلال صباح الأربعاء، وظهر غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الوقود شحيح للغاية، لافتًا إلى أنهم في المستشفى قاموا بخلط الوقود بالزيت لاستمرار تشغيل الأجهزة لأطول وقت ممكن، وهو ما أدى لتلف بعض الأجهزة.

وحذّر من احتمال انقطاع الكهرباء عن كامل المستشفى، وقال إن الوقود الموجود يكفي لساعات فقط، وهو ما ينذر بكارثة.

كارثة إنسانية جديدة.. سيارات الإسعاف في قطاع #غزة على وشك التوقف عن العمل لنفاد الوقود#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/dS93AUnANs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

وأمس الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني شمالي القطاع، وأدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني، ونُقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفى المكتظ أصلًا بالضحايا.

ويأتي ذلك في وقت حذّر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس على منصة “إكس” الأربعاء “مع كل ثانية نتأخر فيها عن إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحًا”، مؤكدًا أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام على الحدود بين مصر وقطاع غزة.