بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. إلغاء القمة الرباعية في عمّان بين الملك عبد الله وبايدن والسيسي وعباس

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن ألغى قمة كان من المقرر أن تستضيفها عمان، اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني وكل من الرئيسين المصري والفلسطيني لبحث الوضع في غزة.

وكان مقررا أن يلتقي بايدن القادة العرب في عمّان بعد زيارة تضامنية لإسرائيل.

وأضاف الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة أن قمة عمّان أُلغيت لأنه “لا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب”.

وتابع “قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة، وبعد الحديث مع واشنطن”.

وأشار الصفدي إلى أن قصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني “جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها”.

وكالة الأنباء الأردنية: وزير الخارجية يعلن عدم عقد القمة الرباعية غدا في عمّان جراء المـ ـجـ ــزرة الإسرائيلية في #غزة #غزة_تحت_القصف #مستشفى_المعمداني pic.twitter.com/3hsqkJnBIv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي “المعمداني” أسفر عن أكثر من 500 شهيد.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بايدن ألغي زيارته للأردن بعد التشاور مع الملك عبد الله.