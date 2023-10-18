الاحتلال الإسرائيلي يجدد مطالبه لسكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة بالتحرك جنوبا، اليوم الأربعاء، قائلا في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك “منطقة إنسانية” تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.

وجاء في منشور للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي “الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا لسلامتهم”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس “الجيش يأمر سكان غزة بالتنقل إلى المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي، التي سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إليها في حالة الضرورة”.

#عاجل جيش الدفاع يأمر سكان غزة بالتنقل إلى المنطقة الإنسانية في منطقة المواسي التي سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إليها في حالة الضرورة جيش الدفاع يواصل مناشدة سكان شمالي القطاع ومدينة غزة الانتقال إلى منطقة المواسي الواقعة جنوبي وادي غزة، ويعلن عن توصيته بالتنقل إلى… pic.twitter.com/PCe3NG1g5X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب الجمعة الماضية من سكان شمالي قطاع غزة الإخلاء السريع قبيل هجوم بري محتمل، والتوجه نحو الجنوب، لكنه قام باستهداف قوافل النازحين الفارين، وأدى ذلك إلى استشهاد 70 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وحسب الأمم المتحدة، نزح مليون فلسطيني عن منازلهم المدمرة أو المهدَّدة بالقصف الإسرائيلي في غزة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأدّت 12 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض، واستشهاد ما لا يقل عن 3200 شخص في القطاع، وإصابة 11 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قد قال في كلمة متلفزة السبت الماضي، إنه لا هجرة من غزة ولا من الضفة، وإن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم.

وأضاف هنية “ليس لنا إلا خط واحد، هو العودة إلى أرضنا، وهذا قريب المنال”.