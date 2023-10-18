السيسي يجدد رفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء ويلوّح بالدعوة لمظاهرات يشارك فيها ملايين المصريين (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة المصرية القاهرة، أن ما يحدث في غزة ليس عملا عسكريا ضد حماس وإنما دفع لسكان القطاع إلى النزوح.

أبرز تصريحات السيسي:

استمرار العمليات العسكرية في غزة يمكن أن يجعل الأمور تخرج عن السيطرة ويؤدي إلى اتساع دائرة الصراع.

فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن.

إذا دعوت الشعب المصري إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين فإن ملايين المصريين سوف يستجيبون لهذه الدعوة.

يمكن لإسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة لصحراء النقب وإعادتهم إلى القطاع مجددا بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ملتزمون بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح ولم نكن نحن من أغلق المعبر.

مصر دولة ذات سيادة ولا يمكن لإسرائيل قصف الأراضي المصرية ومعبر رفح.

بذلنا جهدا كبيرا في اتفاقية السلام ولا نريد تضييعه.

من جهته، أكد شولتس أن بلاده تعمل من أجل عدم توسع الصراع في المنطقة، كما تعمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن.