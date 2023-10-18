المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ومواقع عسكرية للاحتلال (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها قصفت تل أبيب ومواقع عسكرية “ردًا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وقالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت “تحشدًا لجنود العدو في (صوفا) بالصواريخ وقذائف الهاون ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين”.

ونشرت سرايا القدس مقطع “فيديو” لعملية القصف.





وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها قصفت مدينة “تل أبيب ردًا على المجازر بحق المدنيين”.

وذكرت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب 4 مرات، الأربعاء.