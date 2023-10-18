بايدن: إسرائيل وافقت على دخول المساعدات عبر مصر (فيديو)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، اليوم الأربعاء، على موافقة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مصر.
وقال بايدن، إن إدارته تتواصل مع القيادة الإسرائيلية، “وستتأكد من توفير جميع ما يريدونه لحماية الشعب”، وأوضح أن هناك طائرات أمريكية في طريقها من أجل “ردع مزيد من الاعتداءات، وتحذير لأي دولة أو جهة أخرى تفكر بالاعتداء على إسرائيل”.
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وأضاف أن الولايات المتحدة ستخصص 100 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وغزة، كما أشار إلى حثّه للكونغرس على تمرير حزمة دعم لإسرائيل.
وتبنى بايدن الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى الأهلي المعمداني في شمالي غزة أمس الثلاثاء، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني، وقال “بناء على المعلومات التي رأيناها، يبدو أن تفجير المستشفى ناتج عن فشل إطلاق صاروخ من غزة”.
الرئيس الأمريكي جو #بايدن من تل أبيب: غضبت من استهداف الـ #مستشفى_المعمداني في #غزة ويبدو أن الطرف الآخر هو من قام بها pic.twitter.com/3ItTEUiqvA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بايدن:
- ليس هناك أي تبرير للعنف الذي رأيناه في يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل
- لن نقف مكتوفي الأيدي مجددًا وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة
- أولويتنا الرئيسة إعادة الأسرى لدى حركة حماس
- دولة إسرائيل ولدت لتكون مكانًا آمنًا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك
- سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادات القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل
- ينبغي تحقيق العدالة ولكن يجب علينا الحذر حتى لا نقع في الأخطاء
- يجب أن يكون هناك وضوح لأهداف العملية العسكرية الإسرائيلية وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
- أشعر بحزن العائلات ونقف حدادًا على القتلى وطلبت من الحكومة الإسرائيلية السماح بوصول المساعدات إلى غزة
- إسرائيل وافقت على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مصر
- سوف نبدأ في تحريك قوافل المساعدات إلى غزة عبر مصر في أقرب وقت ممكن
- أعلن عن تقديم 100 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة
- لا يمكن أن نسمح للإرهاب بالانتصار وإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية
- شُبهت أحداث السابع من أكتوبر الجاري، بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، لكنها للإسرائيليين تشكل 15 ضعف أحداث سبتمبر
- كنا غاضبين بعد أحداث سبتمبر، وفي إطار سعينا لتحقيق العدالة ارتكبنا الأخطاء
- علينا مواصلة السعي من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- علينا مواصلة العمل على دمج إسرائيل في المنطقة ودعم حل الدولتين