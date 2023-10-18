بايدن: إسرائيل وافقت على دخول المساعدات عبر مصر (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، اليوم الأربعاء، على موافقة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مصر.

وقال بايدن، إن إدارته تتواصل مع القيادة الإسرائيلية، “وستتأكد من توفير جميع ما يريدونه لحماية الشعب”، وأوضح أن هناك طائرات أمريكية في طريقها من أجل “ردع مزيد من الاعتداءات، وتحذير لأي دولة أو جهة أخرى تفكر بالاعتداء على إسرائيل”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستخصص 100 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وغزة، كما أشار إلى حثّه للكونغرس على تمرير حزمة دعم لإسرائيل.

وتبنى بايدن الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى الأهلي المعمداني في شمالي غزة أمس الثلاثاء، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني، وقال “بناء على المعلومات التي رأيناها، يبدو أن تفجير المستشفى ناتج عن فشل إطلاق صاروخ من غزة”.

الرئيس الأمريكي جو #بايدن من تل أبيب: غضبت من استهداف الـ #مستشفى_المعمداني في #غزة ويبدو أن الطرف الآخر هو من قام بها pic.twitter.com/3ItTEUiqvA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بايدن: