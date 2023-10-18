بايدن لنتنياهو: يبدو أن الطرف الآخر هو من استهدف مستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على قطاع غزة.

وقال بايدن الذي وصل اليوم الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية” متهما إياها بقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء، لكنه قال إن “الطرف الآخر هو المسؤول فيما يبدو“، في إشارة لفصائل فلسطينية.

وقال بايدن إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.

ووصل بايدن إلى إسرائيل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، في زيارة هي الثانية له كرئيس بعد الزيارة التي قام بها في يوليو/تموز من العام الماضي 2022.

وتوجه الرئيس الأمريكي فور وصوله إلى تل أبيب حيث يعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

وتأتي الزيارة غداة حادثة قصف مستشفى المعمداني في غزة، مما أدى لاستشهاد 500 فلسطيني، وفق متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

واتهم مسؤولون إسرائيليون حركة الجهاد الإسلامي بـ”المسؤولية عن قصف المستشفى بصاروخ فاشل”، وهو ما نفته الحركة وأكدت أن الاتهامات الإسرائيلية “باطلة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة”.

وكان الرئيس الأمريكي أكد مرارا، خلال الأيام الماضية، على دعمه لإسرائيل في حربها الجارية.