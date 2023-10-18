سياسة|مصر

بعد 12 يوما من القصف على غزة.. محمد صلاح يخرج عن صمته (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح يطالب بإدخال المساعدات لغزة
مدة الفيديو 00 minutes 54 seconds
18/10/2023-|آخر تحديث: 19/10/202312:16 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد 12 يومًا من القصف الإسرائيلي المكثف والحصار المشدد على قطاع غزة، طالب نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونشر صلاح، الأربعاء، بحساباته كافة في مواقع التواصل مقطع “فيديو” مدته 50 ثانية يتحدث فيه بالإنجليزية، ويعبّر فيه عن حزنه بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

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وقال صلاح “ليس من السهل التحدث في أوقات مثل هذه، كان هناك الكثير من العنف والوحشية”، مضيفًا “حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها”، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ”المجازر” يجب أن تتوقف فورًا، دون أن يحدد في أي طرف تقع هذه الأعمال الوحشية.

وأضاف “من الضروري الآن السماح بوصول المساعدات نحو غزة، الناس هناك يعيشون في ظروف مروعة، المشاهد من مستشفى ليلة أمس كانت مرعبة”.

واستطرد “سكان غزة يحتاجون للغذاء والماء والدواء”، واختتم رسالته مناشدًا قادة العالم بالتكاتف لمنع وقوع مذابح أخرى، وفق تعبيره.

وجاءت كلمة صلاح، التي حازت على أكثر من 43 مليون مشاهدة على “تويتر” فقط في غضون ساعة، بعد انتقادات لاذعة طالت اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، بسبب صمته بعد استشهاد آلاف المدنيين العزل في قطاع غزة منذ الـ7 من الشهر الجاري.

وبينما أشاد البعض بحديث صلاح عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، انتقد البعض تأخر صلاح في تضامنه مع غزة، فيما ذهب البعض لانتقاد صلاح في عدم إدانته لإسرائيل أو ذكرها في الـ”فيديو”.

ولم يعجب الـ”فيديو” خالد صافي، وكتب “يا ريت ظليت ساكت أحسن ما تطلع لنا الروبوت اللي جواك”.

واعتبر حساب آخر أن صلاح تضامن كأي لاعب أجنبي يعرب عن دوره المجتمعي ونشر رسالة سلام محايدة، وليس عربيًا مسلمًا، وكتب “سكت دهرًا ونطق كفرًا”.

وكتب المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي “ليته بقي صامتًا على أن يقول (ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة) ويقول لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة) دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان”.

وقال آخر: “الكلام الحيادي ده بيعصب، لم يدن إسرائيل”.

فيما تضامن معتصم مع صلاح، وكتب “أعرف أن البعض زعلان منه، لكن إنت محتاج لكل صوت، وصلاح صوته قوي جدًا، كما أن كلامه يخفف الضغط على بقية المؤثرين العرب والمسلمين”.

المصدر : الجزيرة مباشر