بعد 12 يوما من القصف على غزة.. محمد صلاح يخرج عن صمته (فيديو)

بعد 12 يومًا من القصف الإسرائيلي المكثف والحصار المشدد على قطاع غزة، طالب نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونشر صلاح، الأربعاء، بحساباته كافة في مواقع التواصل مقطع “فيديو” مدته 50 ثانية يتحدث فيه بالإنجليزية، ويعبّر فيه عن حزنه بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

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وقال صلاح “ليس من السهل التحدث في أوقات مثل هذه، كان هناك الكثير من العنف والوحشية”، مضيفًا “حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها”، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ”المجازر” يجب أن تتوقف فورًا، دون أن يحدد في أي طرف تقع هذه الأعمال الوحشية.

وأضاف “من الضروري الآن السماح بوصول المساعدات نحو غزة، الناس هناك يعيشون في ظروف مروعة، المشاهد من مستشفى ليلة أمس كانت مرعبة”.

واستطرد “سكان غزة يحتاجون للغذاء والماء والدواء”، واختتم رسالته مناشدًا قادة العالم بالتكاتف لمنع وقوع مذابح أخرى، وفق تعبيره.

وجاءت كلمة صلاح، التي حازت على أكثر من 43 مليون مشاهدة على “تويتر” فقط في غضون ساعة، بعد انتقادات لاذعة طالت اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، بسبب صمته بعد استشهاد آلاف المدنيين العزل في قطاع غزة منذ الـ7 من الشهر الجاري.

وبينما أشاد البعض بحديث صلاح عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، انتقد البعض تأخر صلاح في تضامنه مع غزة، فيما ذهب البعض لانتقاد صلاح في عدم إدانته لإسرائيل أو ذكرها في الـ”فيديو”.

ولم يعجب الـ”فيديو” خالد صافي، وكتب “يا ريت ظليت ساكت أحسن ما تطلع لنا الروبوت اللي جواك”.

ياريت ظليت ساكت أحسن ما تطلع لنا الربوت اللي جواك — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) October 18, 2023

واعتبر حساب آخر أن صلاح تضامن كأي لاعب أجنبي يعرب عن دوره المجتمعي ونشر رسالة سلام محايدة، وليس عربيًا مسلمًا، وكتب “سكت دهرًا ونطق كفرًا”.

سكت دهرًا ونطق كفرا فيديو تضامن للاعب اجنبي بيأدي دور مجتمعي وبينشر رسالة سلام محايدة .. مش قروي عربي مسلم اخواته بيرتكب في حقهم مذبحة و مقدساته بتتدنس https://t.co/Cz4v9ZVdQz — I Hate Zlu (@ihatezlu) October 18, 2023

وكتب المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي “ليته بقي صامتًا على أن يقول (ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة) ويقول لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة) دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان”.

ليته بقي صامتا على أن يقول " ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان .

الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا ، و لم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف.. — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 18, 2023

وقال آخر: “الكلام الحيادي ده بيعصب، لم يدن إسرائيل”.

الكلام الحيادي ده بيعصب. لم يدين اsرائيل. كل اللي قاله ان القذف بتاع المستشفى دي كانت حاجه مروعة و بيطلب مرور المساعدات الانسانية لغزة. فكرني بالتويت بتاعت محمد رمضان بتاعت "ممنوع القتل و اصطحاب المأكولات" https://t.co/p86SbrSXGy — usfngm (@usfngm) October 18, 2023

فيما تضامن معتصم مع صلاح، وكتب “أعرف أن البعض زعلان منه، لكن إنت محتاج لكل صوت، وصلاح صوته قوي جدًا، كما أن كلامه يخفف الضغط على بقية المؤثرين العرب والمسلمين”.