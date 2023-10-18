“حزب الله” يستهدف دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا في موقع البياض جنوبي لبنان.

وقال بيان لحزب الله إن مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي استهدفت دبابة ميركافا لجيش الاحتلال عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء في موقع ‏الراهب.

ولفت البيان إلى أن الدبابة أُصيبت إصابة مباشرة مما “أدى إلى قتل وجرح طاقمها”، على حد وصف البيان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 4 من جنوده أصيبوا في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان منتصف الليلة الماضية.

#عاجل وردت تقارير قبل قليل عن تعرض قوة عسكرية لاطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية حيث تقوم قوات جيش الدفاع بالرد من خلال القصف المدفعي نحو مصادر اطلاق النار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2023

وأعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، مقتل 5 من أفراده في جنوبي لبنان خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يرفع حصيلة قتلى الحزب خلال المواجهات بعد عملية طوفان الأقصى إلى 9.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد في جنوبي لبنان عقب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الثاني عشر على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة.