حماس تفند رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق أن “الرواية الكاذبة للاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني متوقعة”.

وأضاف الرشق، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن مستشفى الأهلي المعمداني “تعرّض للتهديد من قِبل الاحتلال، وهو ما يؤكد أنهم من ارتكبوا هذه المجزرة”.

أبرز تصريحات عزت الرشق: