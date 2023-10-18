حماس تفند رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)
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18/10/2023
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق أن “الرواية الكاذبة للاحتلال الإسرائيلي بشأن مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني متوقعة”.
وأضاف الرشق، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن مستشفى الأهلي المعمداني “تعرّض للتهديد من قِبل الاحتلال، وهو ما يؤكد أنهم من ارتكبوا هذه المجزرة”.
أبرز تصريحات عزت الرشق:
- الأدلة التي ساقها الاحتلال بشأن مجزرة مستشفى المعمداني لا تنطلي على أي عاقل.
- مستشفى الأهلي المعمداني تعرّض للتهديد من قِبل الاحتلال وهو ما يؤكد أنهم من ارتكبوا هذه المجزرة.
- الصواريخ التي استخدمها الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني لا تمتلكها المقاومة وهو ما يؤكد كذبه.
- مطالب الاحتلال بإخلاء عدد من مستشفيات قطاع غزة يؤكد أنه من ارتكب مجزرة مستشفى المعمداني.
- الغطاء الغربي لدولة الاحتلال شجعهم على ارتكاب العديد من المجازر البشعة بحق المدنيين.
المصدر : الجزيرة مباشر