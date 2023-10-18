رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 400 عائلة ارتكب الاحتلال مجازر بحقها بقصف مباشر (فيديو)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إن هناك 400 عائلة ارتكب الاحتلال مجازر بحقها جراء القصف المباشر دون أي تحذير وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، مما خلّف 2136 شهيدا.

وأضاف معروف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال “دائم الكذب ودائم الادعاء، وكانت آخر أكاذيبه وادعاءاته محاولة التنصل من جريمته ضد المدنيين العزل الذين احتموا بمرفق صحي خدماتي هو المستشفى الأهلي المعمداني، فاستهدفهم الاحتلال ليوقع في لحظات مئات من الشهداء والجرحى”.

وذكر معروف عددا مما وصفها بأكاذيب وادعاءات الاحتلال منها:

كذب ما تسمى الممرات الآمنة التي طالب الاحتلال المواطنين بالتوجه عبرها وما هي إلا دقائق حتى قام بقصفها ليسفر ذلك عن 70 شهيدا و200 إصابة.

المناطق الآمنة جنوب غزة التي تتعرض لنفس ما يتعرض له الشمال من قصف.

لم تسلم مراكز الإيواء التي ترفع شعار الأمم المتحدة في ما تسمى مناطق آمنة واستهدفتها طائرات الاحتلال كما حدث أمس في مخيم المغازي ليُستشهد 6 نازحين ويُجرح العشرات.

كذبة تحذير المدنيين قبل قصفهم بالطائرات.

تضارب الأرقام حول عدد النازحين من شمال غزة إلى جنوبها بين المتحدثين من الاحتلال.

اتهام الاحتلال لحركة حماس بنهب مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الذي ردت عليه الوكالة بأنه لا يوجد نهب وإنما هو نقل لمحتويات هذه المستودعات إلى شركاء العمل الصحي.

الاحتلال يعتمد على سلسلة من الأكاذيب والادعاءات التي يحاول أن يخفي بها مدى وحشية الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا.

وذكر معروف في مقابل ذلك عددا مما وصفها بالحقائق منها: