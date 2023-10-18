واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقامت الأربعاء، بتدمير مسجد شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في غزة في بيان “شهداء ومُصابون، إثر استهداف طائرات الاحتلال مسجدًا، قرب أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع”، دون أن يحدد عدد الشهداء أو الجرحى.

وكان لمساجد غزة نصيب كبير من الدمار الهائل، إذ سوّت صواريخ وقنابل إسرائيلية أكثر من 20 مسجدًا في القطاع بالأرض، منذ بدء العدوان على القطاع المحاصر.





ودمّرت الغارات الإسرائيلية، المبنى الرئيس لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة للوزارة في برج “فلسطين” المؤلف من 14 طابقًا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 3542 شهيدًا، و13300 مصاب.