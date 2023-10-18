شاهد: طفل فلسطيني يرتجف ويبكي من شدة الخوف بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله أثناء نومه

أظهر مقطع فيديو طفلا فلسطينيا يرتجف ويبكي من شدة الخوف، بسبب استيقاظه على صوت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الطفل (محمد أبو لولي) جالسا في المستشفى، بعد استهداف الاحتلال منزله دون سابق إنذار في مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وقال الطفل بنبرات مرتجفة إنه كان نائما عندما حدث القصف، قبل أن يبدأ في نوبة بكاء.

طفل فلسطيني يرتجف ويبكي من شدة الخوف إثر استيقاظه على صوت القـ ــصف الإسرائيلي على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_تحت_القصف #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/v43kBaY8Ls — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2023

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وحتى من قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، أوضاعا معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.