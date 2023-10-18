طبيب فلسطيني يروي تفاصيل مجزرة المستشفى المعمداني (فيديو)

قال الدكتور غسان أبو ستة إنه رأى جثث أطفال وقد تقطعت أوصالها وتشوهت جراء القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء.

وأضاف الدكتور أبو ستة، في مؤتمر صحفي وسط جثث الضحايا، أنه شاهد أشلاء بشرية متناثرة في كل مكان نتيجة القصف.

وأوضح أن الكثير من العائلات لجأت إلى المستشفى اعتقادا منها بأنه ملاذ آمن، ولكن كلهم قتلوا أو أصيبوا.

وأكد الدكتور أبو ستة، وهو بريطاني- فلسطيني يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود، أن ما حدث جريمة حرب.

وقال إن إسرائيل هددت بقصف مستشفيات في غزة وقد نفذت تهديدها، مضيفا أن كل سياسي أبدى دعما غير مشروط لإسرائيل يداه ملطختان بدماء الضحايا.