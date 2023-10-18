“فيتو” أمريكي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته البرازيل يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وحصل القرار على 12 صوتًا مؤيدًا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

وقال مبعوث البرازيل لدى الأمم المتحدة سيرغيو فرانكا دانيز بعد التصويت “لم يتم اعتماد مشروع القرار بسبب التصويت السلبي لعضو دائم في المجلس”.

وأضاف دانيز أن “النص المقترح من قبلنا يدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط”.

كما يحث مشروع القرار إسرائيل، من دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع ويستنكر “الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس”، وفق وصفه.





من جانبه، اتهم مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “الولايات المتحدة بالنفاق وعدم الوقوف وراء المبادئ في مجلس الأمن”، وأضاف أن “واشنطن في الواقع لا تريد التوصل إلى أي حل هنا”.

من جانبها، قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن “القادة الأمريكيين موجودون على الأرض ويقومون بالعمل الدبلوماسي الشاق”.

وأضافت “بينما ندرك رغبة البرازيل في المضي قدمًا بهذا النص، نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تتحقق”، في إشارة إلى المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.