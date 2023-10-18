كارثة إنسانية جديدة.. سيارات الإسعاف في قطاع غزة على وشك التوقف عن العمل لنفاد الوقود (فيديو)

كارثة إنسانية جديدة على وشك الحدوث في قطاع غزة بسبب قرب نفاد الوقود في القطاع.

وقال أحد العاملين في وحدة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية للجزيرة مباشر إن سيارات الإسعاف ستتوقف عن العمل بعد سويعات قليلة بسبب شح السولار والبنزين في المدينة الأمر الذي دفعهم لسحب البنزين من إحدى سيارات الإسعاف التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

وبدأت إسرائيل قصفا مكثفا لغزة وحصارا للقطاع في أعقاب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول لمعركة طوفان الأقصى.

وكان متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، قد قال في تصريحات أمس الثلاثاء إن غزة تشهد كارثة بسبب الحصار الإسرائيلي والهجمات المكثفة عليها.

وأضاف أن هناك كارثة في غزة التي تتعرض لحصار إسرائيلي وهجمات مكثفة، مبينا أنه “إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الوضع سيتدهور أكثر”.

وشدد على أنه من “دون الوقود لن يكون هناك كهرباء ولن تتمكن المستشفيات من العمل بعد الآن، ومن الواضح أنها لن تعمل، كما أنه بدون دواء لا يمكن علاج الناس”، مشيرًا إلى أن الأهالي بحاجة إلى كافة مواد الإغاثة.