“كرس حياته لإسعاد سكان غزة”.. صديق الفنان محمود الجبيري يرثيه بعد استشهاده (فيديو)

تلقى محمود عفانة، وهو شاب فلسطيني مقيم في المغرب لأكثر من 7 سنوات، خبر استشهاد عدد من أقاربه وأصدقائه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي حديثه لـ”كاميرا” قناة الجزيرة مباشر، تحدث عفانة عن فقدان صديقه الفنان الفلسطيني النبطشي محمود الجبيري، بعد إصابته بجروح خطرة بسبب استهداف المدنيين الذين طلب منهم جيش الاحتلال التوجّه نحو جنوب غزة.

واسترجع محمود ذكريات كثيرة جمعته بالشهيد أيام الجامعة في جباليا شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه اتصل به قبل 3 أيام من بداية الحرب الحالية حيث كان في زيارة سياحية إلى تركيا، ليودعه كأنه شعر باقتراب موعد استشهاده.

ويرى عفانة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من شعب قطاع غزة من خلال “التطهير العرقي والإبادة الجماعية”، كما يقتل الفرحة في قلوب أبناء غزة عبر استهداف الجبيري وأي فنان.

وكرس الجبيري حياته بهدف إدخال الفرحة على قلوب الفلسطينيين، خاصة سكان غزة، أثناء تنظيمه للحفلات الفنية، وفقًا لما ذكره عفانة.

وعايش عفانة أغلب الحروب في قطاع غزة، قبل أن يغادرها نحو المملكة المغربية سنة 2016، بعدما كان شاهدًا على مآس كثيرة خلال حرب عام 2004 و2006 و2008 و2012 و2014، معتبرًا أن الحياة في غزة بمثابة ”إنجاز” حيث أصبح الموت واقفًا على باب منازل الفلسطينيين.

ومع دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الـ12، يكثّف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة مستهدفًا تجمعات المدنيين، حيث خلّفت ضرباته آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.