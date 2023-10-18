مجزرة إسرائيلية جديدة جراء قصف منزل لعائلة حبوش في غزة أسفرت عن 18 شهيدا وعشرات الجرحى (فيديو)

استُشهد 18 فلسطينيا وجُرح العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة حبوش بالقرب من ميناء غزة.

وفي مقطع مصور، يصرخ محمد دبابش العامل في مديرية الدفاع المدني في غزة “بسرعة في عندي ناس أحياء”، ليحث الناس على تقديم المساعدة لانتشال الأحياء من تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف “كلنا نساعد بعض، اليوم هما بكرة إحنا، اليوم بارفعه بكرة بارفعك”.

وناشد دبابش أهالي غزة عبر الجزيرة مباشر “هنا تظهر مواطن الرجال، هنا في هذا المنزل يوجد مواطنون تحت الأنقاض شهداء وأحياء، نحن بحاجة ماسّة إلى بواجر “حفار” إلى جرافات، على كل من لديه في داخل القطاع بواجر وجرافات تسخيرها تحت خدمة الدفاع المدني من أجل أختي وأختك وأخوي وأخوك وأبوي أبوك.”

وأضاف متأثرا “هناك مناشدة لمواطنين أحياء، ولكننا نحفر بأظفارنا والله، لا نبحش إلا بالمواد البسيطة، لا نبحش إلا بأيدينا”، مؤكدا أن الدفاع المدني في غزة لا توجد لديه معدات لاستخدامها خلال عمليات الإنقاذ.

كان الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد قال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تُشكل تطهيرا عرقيا وتهديدا للوجود الفلسطيني”.

وأضاف القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط، ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض.