مصر تعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في غزة

قررت مصر إعلان الحداد العام ثلاثة أيام، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه “قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن “أكثر من 500 شهيد سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع”.

ولليوم الثاني عشر، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة المصرية القاهرة، أن ما يحدث في غزة ليس عملا عسكريا ضد حماس وإنما دفع لسكان القطاع إلى النزوح.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.