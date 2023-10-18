مظاهرات في جامعات مصرية تضامنا مع غزة واحتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)

شهدت جامعات مصرية عدة، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، واحتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء في غزة.

ففي جامعة القاهرة، خرج طلاب في مظاهرة تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

كما خرج طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي، وهتفوا “فلسطين عربية”.

"فلسطين عربية".. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/AgtdaajrJB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 18, 2023

وفي الإسكندرية، شارك المئات من الطلاب في مظاهرة جابت أنحاء الجامعة والشوارع الخارجية، حاملين الأعلام الفلسطينية، وهاتفين “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.





كما نظم محامون في المدينة وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مستشفى المعمداني في غزة.





وفي الفيوم، احتج المئات من الطلاب على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وهتفوا لفلسطين والمسجد الأقصى.





كما تظاهر طلاب من كلية الهندسة بشبين الكوم في جامعة المنوفية، احتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وشارك المئات من الطلاب في مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا بصعيد مصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.





ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن أكثر من 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

ولليوم الثاني عشر، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في استشهاد 3478 وإصابة أكثر من 12 ألفا.

وأعلنت مصر، اليوم الأربعاء، حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في قطاع غزة “وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”، وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.