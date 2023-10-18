مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

شهدت مدن عربية وإسلامية وغربية مظاهرات ليلية، تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في قطاع غزة، وخلّفت أكثر من 500 شهيد.

وشهد لبنان مظاهرات في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، كما تظاهر المئات في شوارع العاصمة المغربية الرباط.

وفي الأردن، خرج المئات في العقبة ومأدبة، كما حاول العشرات اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

وفي تركيا، خرج المتظاهرون في العاصمة أنقرة، كما تجمعت حشود غفيرة أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول. وانطلقت أيضا مظاهرات في فيينا والقاهرة وليبيا وتونس والعراق واليمن والداخل الفلسطيني المحتل.

مظاهرة منددة بجرائم الاحتلال، أمام قنصلية الاحتلال في إسطنبول بتركيا pic.twitter.com/BccO7M5v0F — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 17, 2023

وشدّد المتظاهرون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، معبّرين عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، وهتفوا “بالروح والدم نفديك يا أقصى”.

وأدانت دول عدة القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني شمالي القطاع، ومن بينها تركيا وإيران وكندا والسعودية ومصر والأردن والجزائر والبحرين ولبنان والعراق.

وسائل إعلام أردنية: قوات الأمن تسيطر على محاولات اقتحام #السفارة_الإسرائيلية في #عمّان pic.twitter.com/lhqNC8ELie — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

اشتـ ـبــاكـ ـات بين متظاهرين غاضبين وقوات أمن السلطة الفلسطينية احتجاجًا على قصف #المستشفى_المعمداني #غزة_تحت_القصف #فلسطين pic.twitter.com/3A7iWBhPJv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023