سياسة

مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

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18/10/2023-|آخر تحديث: 18/10/202301:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مدن عربية وإسلامية وغربية مظاهرات ليلية، تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في قطاع غزة، وخلّفت أكثر من 500 شهيد.

وشهد لبنان مظاهرات في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، كما تظاهر المئات في شوارع العاصمة المغربية الرباط.

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وفي الأردن، خرج المئات في العقبة ومأدبة، كما حاول العشرات اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

وفي تركيا، خرج المتظاهرون في العاصمة أنقرة، كما تجمعت حشود غفيرة أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول. وانطلقت أيضا مظاهرات في فيينا والقاهرة وليبيا وتونس والعراق واليمن والداخل الفلسطيني المحتل.

 

وشدّد المتظاهرون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، معبّرين عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، وهتفوا “بالروح والدم نفديك يا أقصى”.

وأدانت دول عدة القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني شمالي القطاع، ومن بينها تركيا وإيران وكندا والسعودية ومصر والأردن والجزائر والبحرين ولبنان والعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر