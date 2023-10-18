نائب رئيس مستشفى المعمداني يحمّل إسرائيل مسؤولية المجزرة.. ووزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي (فيديو)

حمّل نائب رئيس مستشفى المعمداني، الأب فادي دياب، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الهجوم على مقر المستشفى في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني.

وقال دياب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في رام الله “نحن في حالة صدمة من الاستهداف، وهي جريمة في حق الإنسانية كلها”، مطالبا دول العالم والمنظمات الأممية بالتدخل ووقف العدوان على غزة.

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3300 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزيرة إن الأعداد تقريبية بسبب الوضع الكارثي بالقطاع جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وتابعت “هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية”.

ونددت بالقصف الإسرائيلي على “المستشفى الأهلي المعمداني”، مساء الثلاثاء، وقالت إن المئات قُتلوا جراء القصف.

وأردفت “نؤكد أن إسرائيل ضالعة في المجزرة (المعمداني)، ولن تستطيع أن تبرئ نفسها من قصف المستشفى، ونطالب بمحاسبتها”.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للأناضول إن “ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع”.

ولليوم الثاني عشر، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.