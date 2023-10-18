وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 37 فلسطينيا في غارات جباليا شمال القطاع (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 37 فلسطينيا في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء.

كما واصل الطيران الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة أبو بكر في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينها إصابات حرجة إثر قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة حمد في خان يونس.

واستشهد 3 فلسطينيين بعد استهداف طيران الاحتلال لمخبز البنا وسط سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

◀️ مشاهد من استهداف طائرات الاحتلال لمخبز النصيرات وسط قطاع غزة قبل قليل..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/qluVUMq7EK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 18, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة “اسماعيل” بالمخيم الجديد في النصيرات وأفادت وسائل الإعلام عن وجود شهداء وجرحى.

كما استشهد وأصيب آخرون بقصف منزل بالقرب من الحايك بشارع الثلاثينى وسط مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الجنينة في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 3200 فلسطينيا وجرح نحو 11000 معظمهم من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.