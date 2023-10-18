وزيرة إسبانية تطالب بتعليق العلاقات مع إسرائيل وتقديم نتنياهو لمحاكمة دولية (فيديو)

طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا بتعليق العلاقات مع إسرائيل، وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاكمة دولية.

وقالت أيوني خلال لقاء تلفزيوني إنه يجب ملاحقة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب تنفيذه “سياسة الإبادة الجماعية والفصل العنصري”، مضيفة أنه يجب على الحزب الاشتراكي العمالي، الشريك في الحكومة الائتلافية أن “يأخذ المعركة ضد هذه الإبادة الجماعية المخطط لها بجدية أكبر”.

وذكرت أنها ستطلب “تعليق العلاقات مع دولة إسرائيل بعد ما شاهدناه في الأيام الماضية”، وكذلك ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية وحظر لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت إنه “لو كانت روسيا هي من ارتكبت هذه الجرائم، لتم فرض عقوبات اقتصادية بشكل فوري على المسؤولين عنها، فما بالك بهذه الإبادة المنظمة المرتكبة من طرف نتنياهو ووزير دفاعه وباقي المسؤولين؟ الذين اتخذوا قرارات تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، كما شاهدنا هذه الأيام في غزة”.

ودعت الوزيرة حزبي العمال الاشتراكي العمالي و”بوديموس”، الشريكين في الحكومة الائتلافية، إلى إيجاد نقطة مشتركة بينهما، وتوحيد الموقف بشأن الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

وتسببت آراء الوزراء في الحكومة الإسبانية من حزب “بوديموس”، الذي تتزعمه أيوني بيلارا في أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل، بعد أن اتهمت السفارة الإسرائيلية في مدريد أعضاء الائتلاف الحكومي بـ”الانحياز” إلى حماس، وهو ما ردت عليه الخارجية الإسبانية بأنها لا تقبل “تلميحات لا أساس لها من الصحة” بشأن أعضاء الحكومة الإسبانية.