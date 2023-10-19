أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون عدد قتلاهم والمفقودين منذ “طوفان الأقصى”

أعلنت دول عدة أن أعدادًا ممن يحملون جنسياتها قتلوا أو جرحوا أو احتجزوا أو فقدوا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويحمل عدد كبير من الإسرائيليين جنسيات أخرى بجانب جنسيتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الخميس، إن 32 أمريكيًا قُتلوا ولا يزال 11 آخرين مفقودين.

وأعلن الرئيس جو بايدن، في وقت سابق أن هناك أمريكيين بين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن لديها نحو 30 أسيرًا، فيما أعلنت حركة (حماس) أن لديها عشرات الأسرى والمحتجزين من جنسيات مختلفة، وقال المتحدث باسم كتائب القسام إن عددهم بين 200 و250 شخصًا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، إنه تم تأكيد مقتل 9 بريطانيين على الأقل، مضيفًا أن “سبعة مواطنين بريطانيين آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم بين القتلى أو المختطفين”.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن 28 فرنسيًا قتلوا وما زال 7 في عداد المفقودين بينهم “عدد من الأشخاص المحتجزين على الأرجح رهائن” في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 10 ألمان من دون تقديم حصيلة محددة.